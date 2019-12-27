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    HaberlerEge Haberleri 2019’a kahkahalı veda
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    27.12.2019 - 00:00 |

    2019’a kahkahalı veda

    2019’a kahkahalı veda

    Sahne Tozu Tiyatrosu, yılın son komedisini sergiliyor. 2019-2020 sezonuna Komik Para oyunuyla başlayan Sahne Tozu, bugünden başlayarak, üsst üste 3 gün oyunun son temsillerini sahneleyecek. Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Dormen’in dilimize çevirdiği Komik Para adlı tiyatro oyununun yönetmeni ise Çağlar İşgören. İzmirli izleyicileri kahkahaya boğan Komik Para, sergilendiği günden bugüne beğeni topladı.

    2019 yılına Komik Para’yla veda eden Sahne Tozu Tiyatrosu, Ocak ayında Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile seyirciyi güldürmeye devam edecek. Ocak ayı programında yer alan bir diğer oyun ise, Bir Şehnaz Oyun olacak. Çağlar İşgören’in yazdığı müzikal ise 2020’de seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri, Sahne Tozu Tiyatrosu gişesinden, www.sahnetozu.com adresinden ve Biletix’ten alınabiliyor. 0232 441 8954

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