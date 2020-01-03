03.01.2020 - 00:51 |
2019’da 1362 çift dünya evine girdi
Yunusemre Belediyesi 2019 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 514 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.
Yabancı uyruklu 46 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; bayanların yaş ortalaması 25.5, erkeklerinki ise 28.4 oldu. Aile kurumunun önemine dikkat çeken Başkan Mehmet Çerçi, “Evlilik yolunda birbirlerine sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde olması gerekiyor” dedi. Söke de ise 848 çift dünya evine girdi. Evliliklerde ilçeye 15 yabancı gelin ve 4 yabancı damat geldi. Başkan Levent Tuncel, çiftlere mutluluklar diledi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.