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    HaberlerEge Haberleri 2019’un son kruvaziyeri
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    30.12.2019 - 00:03 |

    2019’un son kruvaziyeri

    2019’un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı’na yanaştı. Malta bandıralı Celestyal Crystal’den inen inen çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi’ne hareket etti.

    2019’un son kruvaziyeri

    Bazı turistlerse Kuşadası merkezde alışverişi tercih etti. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bu yıl limanda, 194 gemi ile 180 bin yolcu konuk ettiklerini belirtti. l AYDIN AA

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