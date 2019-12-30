30.12.2019 - 00:03 |
2019’un son kruvaziyeri
2019’un son kruvaziyeri, 675 yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı’na yanaştı. Malta bandıralı Celestyal Crystal’den inen inen çoğunluğu ABD ve İngiltere uyruklu turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi’ne hareket etti.
Bazı turistlerse Kuşadası merkezde alışverişi tercih etti. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, bu yıl limanda, 194 gemi ile 180 bin yolcu konuk ettiklerini belirtti. l AYDIN AA
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.