2020 hedefi 100 milyon $

Egeli Hazır Giyim İhracatçıları en büyük dördüncü ihraç pazarları olan Hollanda’ya yönelik 2018 yılında gerçekleştirdikleri Sektörel Ticaret Heyeti’nin başarısından sonra yeniden harekete geçti. 4-6 Kasım günlerinde ikinci kez Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyeceklerini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk konfeksiyon sektörünün Hollanda’ya 1 milyar dolar seviyesinde olan konfeksiyon ihracatını 1.5 milyar dolara taşımak için Amsterdam’ın önemli denim ve moda merkezi De Hallen’de kuracakları stantlarda, ikili iş görüşmeleri yapacaklarını kaydetti.

Yüzde 4 artış

Türkiye’nin Hollanda’ya konfeksiyon ürünleri ihracatının 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 8’lik artışla 823 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Sertbaş, “2019 yılının 9 aylık döneminde EHKİB üyelerinin Hollanda’ya yaptığı ihracat ise yüzde 4’lük artışla 66 milyon dolara ulaştı. EHKİB’ten Hollanda’ya ihracatta 2020 yılında 100 milyon dolar hedef belirledik” dedi.