2020 hedefi 100 milyon $
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Amsterdam’ın moda merkezi De Hallen’de ithalatçılarla görüşmeler yapacak
Egeli Hazır Giyim İhracatçıları en büyük dördüncü ihraç pazarları olan Hollanda’ya yönelik 2018 yılında gerçekleştirdikleri Sektörel Ticaret Heyeti’nin başarısından sonra yeniden harekete geçti. 4-6 Kasım günlerinde ikinci kez Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyeceklerini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk konfeksiyon sektörünün Hollanda’ya 1 milyar dolar seviyesinde olan konfeksiyon ihracatını 1.5 milyar dolara taşımak için Amsterdam’ın önemli denim ve moda merkezi De Hallen’de kuracakları stantlarda, ikili iş görüşmeleri yapacaklarını kaydetti.
Yüzde 4 artış
Türkiye’nin Hollanda’ya konfeksiyon ürünleri ihracatının 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 8’lik artışla 823 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Sertbaş, “2019 yılının 9 aylık döneminde EHKİB üyelerinin Hollanda’ya yaptığı ihracat ise yüzde 4’lük artışla 66 milyon dolara ulaştı. EHKİB’ten Hollanda’ya ihracatta 2020 yılında 100 milyon dolar hedef belirledik” dedi.