01.01.2020 - 00:01 |
‘2020, sağlık ve huzur getirsin’
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni yıl mesajı yayınladı. 2019’da Denizli’yi daha iyiye götürme noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda birçok projeyi tamamlayarak hemşerilerinin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Zolan, 2020’nin de kent için güzel ve kazançlı bir yıl olmasını diledi, “Yeni yıl Denizlimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin” diye konuştu.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.