Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni yıl mesajı yayınladı. 2019’da Denizli’yi daha iyiye götürme noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda birçok projeyi tamamlayarak hemşerilerinin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Zolan, 2020’nin de kent için güzel ve kazançlı bir yıl olmasını diledi, “Yeni yıl Denizlimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin” diye konuştu.