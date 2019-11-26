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    HaberlerEge Haberleri2020 yılı modelleri göz kamaştırdı
    26.11.2019 - 00:07 |

    2020 yılı modelleri göz kamaştırdı

    2020 yılı modelleri göz kamaştırdı

    İzmir’de düzenlenen Wedding Style Show Nowember ünlü mankenleri ve 30 ülkeden sektör temsilcilerini ağırladı, yeni iş anlaşmalarına zemin hazırladı.

    Gelinlik ve abiye sektörünün buluşma noktası İzmir, Wedding Style Show Nowember kapsamında, 30 ülkenin temsilcilerini ağırladı. Swissotel Büyük Efes’teki defilede, İzmirli 25 marka, 2020 yılı modellerini tanıttı. Özge Ulusoy, Şebnem Sheffer, Tuba Melis Türk, Simge Tertemiz, Elif Ece Uzun ve Ece Begüm Yücetan gibi ünlü modellerin podyuma çıktığı defilenin ardından, iç ve dış pazara yönelik milyonlarca liralık anlaşmalar imzalandı.

    Evlilik sinyali

    Defilenin konusu gelinlik olunca mankenlere evlilikle ilgili görüşleri soruldu. İlişkisinin evliliğe gidebileceğinin sinyallerini veren Ulusoy, evlilik sözleşmesi istenirse ne yapacağının sorulması üzerine, “Şu an ilişkim çok iyi gidiyor, bunları düşünmüyoruz” dedi. Şebnem Sheffer, Tuba Melis Türk, Simge Tertemiz, Elif Ece Uzun, ise 2019 yılının en büyük magazin olayının Defne Samyeli, Cem Yılmaz ayrılığı olduğunu, “Biz düğün beklerken şok olduk” ifadeleriyle dile getirdi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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