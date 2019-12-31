31.12.2019 - 00:03 |
‘2020’de 20. yaşımıza giriyoruz’
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, 2020 yılında hastane 20’inci yaşlarını kutlayacaklarını belirtti.
Teknoloji ve insan kaynaklarına yatırımla büyüdüklerini belirten Kaşkaloğlu, “2020’de hasta memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarımızla hizmet kalitemizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.
Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.