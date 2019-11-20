BİST107.5290,64EURO6,320,18USD5,700,13ALTIN269,73-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri 2020’de 300 kruvaziyer gelecek
    20.11.2019 - 01:53 |

    2020’de 300 kruvaziyer gelecek

    ABD’li 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle, 275 metre uzunluğundaki kruvaziyer “Jewel Of The Seas” Kuşadası’na geldi.

    2020’de 300 kruvaziyer gelecek

    Dev gemiden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. Gemiyi ikinci kez ağırladıklarını belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “Jewel Of The Seas 2020’de 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası’na 5 sefer planlamışken, 2020 itibarıyla sefer sayısını 44’e çıkardı. 2020 yılında Kuşadası Limanı’na 300’ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek” dedi.

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber