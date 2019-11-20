20.11.2019 - 01:53 |
2020’de 300 kruvaziyer gelecek
ABD’li 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle, 275 metre uzunluğundaki kruvaziyer “Jewel Of The Seas” Kuşadası’na geldi.
Dev gemiden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. Gemiyi ikinci kez ağırladıklarını belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “Jewel Of The Seas 2020’de 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası’na 5 sefer planlamışken, 2020 itibarıyla sefer sayısını 44’e çıkardı. 2020 yılında Kuşadası Limanı’na 300’ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek” dedi.
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