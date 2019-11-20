2020’de 300 kruvaziyer gelecek

Dev gemiden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. Gemiyi ikinci kez ağırladıklarını belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “Jewel Of The Seas 2020’de 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası’na 5 sefer planlamışken, 2020 itibarıyla sefer sayısını 44’e çıkardı. 2020 yılında Kuşadası Limanı’na 300’ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek” dedi.