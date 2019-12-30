İzmir iş dünyasının aktörleri ve temsilcileri 2019 yılını değerlendirdi. 2020 yılında ekonomideki beklenti ve öngörülerini açıkladı. ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, “2020 yılında, önümüzdeki 6 aylık dönemde, faiz, kredi ve bütçenin üzerinde daha fazla kontrol sağlanabilmesi enflasyondaki temel gidişatı belirleyecek. 2020’de büyümeyi 3 veya 4 aralığında görmeyi bekliyoruz. Esas olan reel sektörün üretimini ve istihdamını korumak. Yeni bir üretim modeli ile bu ivme desteklenmeli” dedi.

‘Siyasetin etkisi azalmalı’

Sanayinin büyüme içindeki oranının artırılması gerektiğini belirten BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen, “2019’dan daha olumlu bir 2020’nin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Enflasyon rakamlarının baz etkisinden çıkacağı, 2020’nin ikinci yarısında ülkemizin ekonomik göstergelerinin daha gerçekçi tahlil edileceğinden hareketle, özellikle siyasetin ekonomiye etkisinin azaldığı, üretimin tüketim yerine geçtiği, ithal ara maldan kurtulmuş, büyüme bileşenleri içinde sanayinin payının genişlediği bir 2020 yılı hepimizin temennisi” ifadelerini kullandı.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, “2019 yılının üçüncü çeyreği ile beraber oluşan olumlu havanın, ufak da olsa iyileşme emarelerinin süreceğini öngörüyorum. 2020’de özellikle yatırımlar için finansal kaynağa fazlasıyla ihtiyaç duyan ülkemiz ekonomisinin, kaynaklara daha uygun faizlerle erişmesinin de önü açılacak. Ayrıca yapısal reform adımlarının ivedilikle atılması, siyasetin ekonomi üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik tutum ve kararların alınması da bu beklentilerimizin artmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

‘İhracatın önemi ortada’

Verilerin 2020 yılının olumlu geçeceğini gösterdiğini ancak en önemli sorunun genç işsizliği olduğunu dile getiren İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Çözüm, nitelikli ve katma değerli üretim ve sürekliliği olan yatırımdan geçiyor. Ayrıca piyasalara güven verecek, başta hukuk reformu olmak üzere yapısal köklü reformlara yönelmemiz gerekiyor” dedi.

Yeni yılın 2019 gibi geçmemesi için yapılması gerekenleri sıralayan Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, “Küçülen ekonomi içinde ayakta kalmanın yolunun ihracat olduğunu tüm açıklığıyla gördük. İhracatla beraber nitelikli ve katma değerli üretimi arttırdığımız bir 2020 yılı diliyorum” şeklinde konuştu.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç ise, “2020 yılında Türkiye’nin, uygun yapısal reformlarla birlikte bir toparlanma evresine gireceği kanaatindeyim. Ulusal ve uluslararası piyasalara güven veren bir ekonomi yönetimi, zorlu ekonomik süreçten çıkışın anahtarı olacak. Güvenli adımlar, yapısal reformlar kaynak ihtiyacının büyük olduğu ülkemiz sanayisini de güçlendirecek” dedi.

‘Yeni bir sistem...’

2019 yüzde 27.4 oranına ulaşan genç işsizliğin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu belirten TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, “Çözüm için üretim temelli yeni bir model gerekiyor. Yeni bir sistem kurabilmenin yolu da yapısal reformlardan geçiyor. Ayrıca yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için güven tahsis etmemiz de şart” ifadelerini kullandı.

Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu, “Yeni yılda ülkemizin işsizlik, enflasyon, büyüme gibi temel ekonomik göstergelerinde iyileşmeler olacak. Azalan faiz oranları ve artan risk iştahı, yeni yatırımların oluşmasını da destekleyecek. Dünya ekonomisindeki gelişmeler de yakından izlenmeli” dedi.