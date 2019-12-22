2020’de yatırım rüzgârı esecek

Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, bir televizyon programına konuk oldu. Koştu, Ankara ile sürekli temas halinde olarak ilçenin sorun ve projelerinin mevzuat ve finansmanını sağlamak için büyük uğraş verdiğini söyledi. Egepostası’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilçenin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı bir dosyayı sunduğunu kaydeden Başkan Koştu, “2020 yatırım yılı olacak. Birçoğunun hazırlığı tamam” dedi.

Turizm canlanacak

Gelecek projelerinden de bahseden Koştu, şunları söyledi: “Doğalgazdan başladık. Doğalgaz geldi ama henüz yaygınlaşmadı. Bazı eksikleri ilettik. 2020-2021 yılında inşallah bitireceğiz. Turizm Bergama’da hak ettiği yerde değil. Akropol’ün eteğinden akan dere tarihi bir panoramaya sahip. DSİ yetkilileri ve Tarım Bakanımızla görüştük. Burayı ayağa kaldıracağız. Bergama çıkmaz sokak olarak anılırdı. Kuzey Ege otoyolu hizmete açılması, Bergama’nın İzmir’e ulaşımını çok kısalttı. İZBAN yakında Bergama’ya uzayacak. Cazip bir hale gelecek. Ayrıca ilçemize yeni bir merkez açılacak. Cumhuriyet Meydanı eskimişti. Burayı güzelleştireceğiz.”

Müjdeler sıraladı

Koştu ayrıca, büyükbaş hayvancılık üzerine ihtisas organize sanayi bölgesi oluşturacaklarını müjdeledi, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Pakdemirli, bölgemizin tarım ve hayvancılıktaki liderliğini biliyor. Bu alan 500 bin metrekareydi, proje büyüdü 3 milyon 500 bin metrekareye ulaştı. Yem fabrikasından çiftçi eğitim merkezine kadar birçok tesis olacak. İstihdam sağlayacak. Bergamalı hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize sunmaktan mutluluk duyacağız. Yem bitkisi üreten çiftçilerimize de yarayacak” diye konuştu.