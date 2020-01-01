Menemen’den Türkiye’ye seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Yeni yıla güç ve heyecanla giriyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Ziraat Odası ziyaretinde, Hükümet’in kente yaptığı yatırımları ve ülke ekonomisini değerlendirdi. “2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak” ifadelerini kullanan Dağ, şöyle konuştu:

“2007-2008 döneminde susuzluk sorunu taşayan İzmir’e Gördes Barajı’ndan getirdik. ‘Gördes Barajı su kaçırıyor’ diyorlar ama böyle bir durum yok. Belkahve’ye kadar su getirildi. Bundan sonrası Büyükşehir’in işi, sadece Belkahve’de bir pompalama istasyonu yapılması gerekiyor. Türkiye açısından da zor geçen iki yılı geride bırakıyoruz. Ekonomide sıkıntılar yaşandık. Yeni yıla yerli otomobilimizin verdiği güç ve heyecanla giriyoruz. Patenti tamamen bize ait olan araçla inşallah ilk seri üretime de başladığımız da motorunu da kendimiz yapacağız.”

Menemen’de partisi tarafından düzenlenen muhtarlar şurasına da katılan Dağ, kardeşi vefat eden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’e de taziye ziyaretinde bulundu. l İZMİR AA