Anne Sevgi Bozkuş, “Artık ayakta tedavi alıp döneceğiz. 2020’den dileğim önce kızım iyileşsin, köydeki yuvamıza dönelim. Sonra kızım okusun isterim. Belki doktor, belki hemşire olmak ister” dedi. Baba Adem Bozkuş da tedavi süresince kök hücre nakline de ihtiyaç duyabileceklerini vurguladı. l EFSUN

ERBALABAN YILMAZ AA