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    HaberlerEge Haberleri 2020’den sağlık dilediler
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    30.12.2019 - 00:04 |

    2020’den sağlık dilediler

    Erzincan’ın Çilesiz Köyü’nde yaşayan Adem ile Sevgi Bozkuş çifti, lösemi hastası 19 aylık bebekleri Ece’nin yaşaması için evlerinden bin 400 kilometre uzaklıktaki İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde umut arıyor. Kemoterapi ve kontroller için günlerini hastanede geçiren aile, akşamları Bornova’daki geçici yuvalarında kızlarının sağlığına kavuşup memleketleri Çilesiz’e dönecekleri günü hayal ederek geçiriyor.

    2020’den sağlık dilediler

    Anne Sevgi Bozkuş, “Artık ayakta tedavi alıp döneceğiz. 2020’den dileğim önce kızım iyileşsin, köydeki yuvamıza dönelim. Sonra kızım okusun isterim. Belki doktor, belki hemşire olmak ister” dedi. Baba Adem Bozkuş da tedavi süresince kök hücre nakline de ihtiyaç duyabileceklerini vurguladı. l EFSUN
    ERBALABAN YILMAZ AA

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