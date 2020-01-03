03.01.2020 - 00:53 |
2020’nin ilk bebeği ‘Hatice Sena’ oldu
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2020 yılının ilk bebeği Hatice Sena oldu.
Turgutlu Devlet Hastanesi’nde saat 00.05’te 3.5 kilo ağırlığında dünyaya geldi. Nuriye Dervişoğlu ve Önder Dervişoğlu çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Hatice Sena, aileye mutluluk kaynağı oldu. Baba Önder Dervişoğlu, “Yeni yıl bize güzel bir hediyeyle geldi” diye konuştu.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.