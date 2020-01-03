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    HaberlerEge Haberleri 2020’nin ilk bebeği ‘Hatice Sena’ oldu
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    03.01.2020 - 00:53 |

    2020’nin ilk bebeği ‘Hatice Sena’ oldu

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2020 yılının ilk bebeği Hatice Sena oldu.

    2020’nin ilk bebeği ‘Hatice Sena’ oldu

     Turgutlu Devlet Hastanesi’nde saat 00.05’te 3.5 kilo ağırlığında dünyaya geldi. Nuriye Dervişoğlu ve Önder Dervişoğlu çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Hatice Sena, aileye mutluluk kaynağı oldu. Baba Önder Dervişoğlu, “Yeni yıl bize güzel bir hediyeyle geldi” diye konuştu.

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