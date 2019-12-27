Swissôtel Büyük Efes, geleneksel hale gelen “Noel Ağacını Işıklandırma” seramonisinde İzmir’de yaşayan yabancı konuklar ile bir araya geldi.

Otel Genel Müdürü Rıza Elibol, “31 Aralık gecesi Fatih Erkoç ve Sunshine Band’in balo salonlarındaki yeni yıl konserleri, Equinox’ta Yağmur Akoğlu, Aquarium Mezzes&Grill’de Forte Akustik’in performansları ile taçlanıp son bulacak” diye konuştu.