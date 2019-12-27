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    HaberlerEge Haberleri 2020’nin ilk ışıkları yandı
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    27.12.2019 - 00:00 |

    2020’nin ilk ışıkları yandı

    2020’nin ilk ışıkları yandı

    Swissôtel Büyük Efes, geleneksel hale gelen “Noel Ağacını Işıklandırma” seramonisinde İzmir’de yaşayan yabancı konuklar ile bir araya geldi.
    Otel Genel Müdürü Rıza Elibol, “31 Aralık gecesi Fatih Erkoç ve Sunshine Band’in balo salonlarındaki yeni yıl konserleri, Equinox’ta Yağmur Akoğlu, Aquarium Mezzes&Grill’de Forte Akustik’in performansları ile taçlanıp son bulacak” diye konuştu.

    Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
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    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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