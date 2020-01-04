2020’ye coşku dolu merhaba

Balçova Termal Oteli’nde düzenlenen ve İZSİAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği “Hoşgeldin 2020” gecesinde Sedat Yüce ve Orkestrası birbirinden güzel şarkıları ile güzel bir gece yaşatırken, Mezdeke Grubu da özel dansları ile davetlileri büyüledi. Başkan Hasan Küçükkurt, ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen üyelerinin üretmeye, katma değer yaratmaya ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini söyledi, “Yeni yılın sanayici ve iş insanları için güzel bir yıl olmasını bekliyorum” dedi.