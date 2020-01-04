04.01.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI
2020’ye coşku dolu merhaba
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri, 2020 yılını coşkuyla karşıladı.
Balçova Termal Oteli’nde düzenlenen ve İZSİAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği “Hoşgeldin 2020” gecesinde Sedat Yüce ve Orkestrası birbirinden güzel şarkıları ile güzel bir gece yaşatırken, Mezdeke Grubu da özel dansları ile davetlileri büyüledi. Başkan Hasan Küçükkurt, ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen üyelerinin üretmeye, katma değer yaratmaya ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini söyledi, “Yeni yılın sanayici ve iş insanları için güzel bir yıl olmasını bekliyorum” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.