03.01.2020 - 00:37 | | Yusuf Çınar
2020’ye Erkoç’la girdiler
Fatih Erkoç, yeni yıla İzmir’de girdi. Swissôtel’de bir konser veren Erkoç, kendisine ait olan, 90 yılların parçalarını seslendirdi.
Herkesin yeni yılını kutlayan Erkoç, “Barış, sevgi ve huzur diliyorum” dedi. Gecede yabancı parçalara da yer veren sanatçı, İzmirlilere renkli bir yılbaşı akşamı yaşattı.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.