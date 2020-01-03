BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 2020’ye Erkoç’la girdiler
    ABONE OL
    03.01.2020 - 00:37 | | Yusuf Çınar

    2020’ye Erkoç’la girdiler

    Fatih Erkoç, yeni yıla İzmir’de girdi. Swissôtel’de bir konser veren Erkoç, kendisine ait olan, 90 yılların parçalarını seslendirdi.

    2020’ye Erkoç’la girdiler

     Herkesin yeni yılını kutlayan Erkoç, “Barış, sevgi ve huzur diliyorum” dedi. Gecede yabancı parçalara da yer veren sanatçı, İzmirlilere renkli bir yılbaşı akşamı yaşattı.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için
    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber