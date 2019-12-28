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    HaberlerEge Haberleri 2020’ye iki büyük proje
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    28.12.2019 - 00:11 |

    2020’ye iki büyük proje

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ilçede faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

    2020’ye iki büyük proje

    Toplantıda, Söke’nin sorun ve çözüm önerileri konuşuldu. Başkan Tuncel, yeni yılla birlikte benzer toplantıları ayda bir kere gerçekleştireceklerini, şehrin yönetiminde birlikte karar vermek istediklerini belirtti. Gelecek projelerinden de söz eden Tuncel, “2020 yılı planlamasında hayata yüzde yüz geçireceğimiz iki büyük proje var. Bu iki projeye maliyet hesabıyla baktığımızda yaklaşık 20-22 milyon lira. Birincisi güneş enerji santrali. Elektrik dağıtım şirketi ile son imzaların atılmasının ardından 2020’nin ilk aylarında ihalesini yapıp, tesis kuracağız” dedi.

    İkinci büyük projesinin gençlik merkezi olduğunu kaydeden Tuncel, “Yenikent Mahallesi’nde 11 dönümlük alanda yapılacak. İçinde müsabakalara uygun bir yüzme havuzu da olacak” diye konuştu.

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