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    HaberlerEge Haberleri 2020’yi Mostari’de karşılayın
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    25.12.2019 - 01:32 |

    2020’yi Mostari’de karşılayın

    Folkart Towers Çarşı’da hizmet veren Mostari Meyhane, yılbaşına özel mönüleriyle lezzet rüzgârı estirecek.

    2020’yi Mostari’de karşılayın

    Mostari Meyhane’nin sahipleri Sercan ile Erman Kurşun, deneyimli ustaların hazırladığı mönü ve sürprizlerle kişi başı 225-350 lira aralığındaki fiyatlarla hizmete hazır olduklarını söyledi. Sercan Kurşun, “İşletmemizde limitli yerli içecek, 6 çeşit meze, ara sıcak olarak hindili iç pilav, izli köy peyniri ve paçanga böreği olacak. Ana yemekte ise köfte, sucuk ve kuzu şiş tercih edilebilecek. Konuklarımıza, salata, meyve tatlı, gece çorbası da sunulacak” dedi. 0232 360 11 12

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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