2020’yi Mostari’de karşılayın

Mostari Meyhane’nin sahipleri Sercan ile Erman Kurşun, deneyimli ustaların hazırladığı mönü ve sürprizlerle kişi başı 225-350 lira aralığındaki fiyatlarla hizmete hazır olduklarını söyledi. Sercan Kurşun, “İşletmemizde limitli yerli içecek, 6 çeşit meze, ara sıcak olarak hindili iç pilav, izli köy peyniri ve paçanga böreği olacak. Ana yemekte ise köfte, sucuk ve kuzu şiş tercih edilebilecek. Konuklarımıza, salata, meyve tatlı, gece çorbası da sunulacak” dedi. 0232 360 11 12