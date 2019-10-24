24.10.2019 - 01:28 |
2023 Dragon Dünya Şampiyonası Bodrum’da
Uluslararası Dragon Birliği (IDA) Sanremo-İtalya’da düzenlenen Dragon 90.Yıl Yarışları’nda Genel Kurulu’nu gerçekleştirirken 2023 yılında yapılacak Dragon Dünya Şampiyonası’nın ülkemizde yapılmasına karar verdi.
Böylece Bodrum; 2021 Optimist Dünya Şampiyonası’nın ardından 2023 Dragon Dünya Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.