‘2023’te de başarıyı dayanışma getirecek’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, DİSK’e bağlı Emeklisen İzmir şubelerinin düzenlediği etkinlikte 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlik beraberlik mesajı verdi. Konak’ta yüzde 64’lük rekor oy oranıyla seçilen Başkan Batur, bu başarıda parti örgütünün etkisinin büyük olduğunu vurguladı. Sahadaki seçim çalışmalarındaki en büyük destekçisilerinin CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu başta olmak üzere, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyesi arkadaşları olduğunu dile getiren Batur, “Başarımız, birlikteliğin, dayanışma ruhunun başarısıdır. Ben her zaman parti örgütümün emrinde oldum. Bundan sonra da böyle çalışmaya devam edeceğim” dedi. Türkiye’nin 2023 yılında sandığa gideceğine de işaret eden Batur, şöyle devam etti:

‘Sözlerimizi tutacağız’

“2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, bu ülkenin bugüne kadar yaşadığı en önemli seçim olacak. Özellikle bugün yerel yönetimlerde görev alan CHP’li başkanların başarıları bu seçime yansıyacak. İşte bu nedenle belediye başkanlarının hata yapma lüksü yok. Hepimiz düzgün işler yapacağız ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. 2023’e kadar bu yolu birlikte yürüyeceğiz.”

Futbolcularla antreman

BELEDİYENİN ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliklerine katılan Başkan Abdül Batur, vatandaşlarla sabah sporu yaptı, Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı’yla birlikte Kordon’da futbol oynadı.