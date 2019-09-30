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    HaberlerEge21 bin vatandaş yalnız kalmadı
    30.09.2019 - 02:18 |

    21 bin vatandaş yalnız kalmadı

    Denizli’de kimse sahipsiz kalmayacak” anlayışıyla 2017’den bu yana kentin 19 ilçesi, 622 mahallesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, bugüne kadar yalnız yaşayan, yaşlı, engelli ve yatalak 21 bin kişiye ulaştı.

    21 bin vatandaş yalnız kalmadı

    Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin sadece kent merkezinde değil 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini belirten Başkan Osman Zolan, “Kendi başına en temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sorunlar yaşayan insanlarımızı ziyaret ediyor, evlerinin her türlü temizliğinin yanı sıra kişisel bakımlarını da gerçekleştiriyoruz. Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin, orada olacağız” dedi.

    Bir telefon etmeniz yeterli

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, hizmete girdiği ilk günden itibaren 19 ilçe, 622 mahallede 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle Denizlililere hizmet vermeye devam ediyor. Yalnızca bir telefon kadar uzak olan merkeze 0258 377 20 12 numaralı telefonla başvuru yapılabiliyor.

    Zolan, Baba Ocağı’nda

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baba ocağı Tavas ilçesini ziyaret etti. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık’a konuk olan Zolan, “Tavasımızda güzel işlerin altına imza attık. Yıllardır artık yapılmasından umut kesilen işleri çözdük. ‘Yapılamaz’ denilen birçok işler yapıldı” diye konuştu.

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