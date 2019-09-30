21 bin vatandaş yalnız kalmadı

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin sadece kent merkezinde değil 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini belirten Başkan Osman Zolan, “Kendi başına en temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sorunlar yaşayan insanlarımızı ziyaret ediyor, evlerinin her türlü temizliğinin yanı sıra kişisel bakımlarını da gerçekleştiriyoruz. Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin, orada olacağız” dedi.



Bir telefon etmeniz yeterli



Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, hizmete girdiği ilk günden itibaren 19 ilçe, 622 mahallede 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle Denizlililere hizmet vermeye devam ediyor. Yalnızca bir telefon kadar uzak olan merkeze 0258 377 20 12 numaralı telefonla başvuru yapılabiliyor.



Zolan, Baba Ocağı’nda



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baba ocağı Tavas ilçesini ziyaret etti. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık’a konuk olan Zolan, “Tavasımızda güzel işlerin altına imza attık. Yıllardır artık yapılmasından umut kesilen işleri çözdük. ‘Yapılamaz’ denilen birçok işler yapıldı” diye konuştu.