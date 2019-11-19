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    HaberlerEge Haberleri21 saatlik su kesintisi
    19.11.2019 - 00:00 |

    21 saatlik su kesintisi

    İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen Asarlık Su Deposu ve Asarlık TOKİ Konutları’nı besleyen terfi istasyonunda yenileme çalışmaları yapacak. Yarın 10.00 ile 21 Kasım 07.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su verilmeyecek.

    Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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