21 saatlik su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen Asarlık Su Deposu ve Asarlık TOKİ Konutları’nı besleyen terfi istasyonunda yenileme çalışmaları yapacak. Yarın 10.00 ile 21 Kasım 07.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su verilmeyecek.