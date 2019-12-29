29.12.2019 - 00:02 |
233 aileye dokundu
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olan hizmeti Kısa Mola, bugüne kadar 233 aileye 3850 kez hizmet verdi.
Kısa Mola, 5 yaş üstü engelli yakını olan tüm engelli ailelerinin kendilerine zaman ayırabilmelerini, özel işlerini yapabilmelerini, bu sürede engelli bireylerin eğlenceli zaman geçirebilmelerini sağlıyor.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.