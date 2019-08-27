27.08.2019 - 02:07
24 saat kulaç!
EGİAD ve EÇEV işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla altı sporcu, Çeşme’den Seferihsar’a 24 saatte yüzdü.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.