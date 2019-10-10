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    HaberlerEge25 bin kişi Kitap Günleri’ne koştu
    10.10.2019 - 07:50 |

    25 bin kişi Kitap Günleri’ne koştu

    AKhisar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Kitap Günleri, 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

    25 bin kişi Kitap Günleri’ne koştu

    AKhisar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Kitap Günleri, 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. 40 yayınevi ve 40 yazarın katıldığı Kitap Günleri’ne sadece Akhisar’dan değil, Şehzadeler, Yunusemre, Soma, Gördes, Kırkağaç, Alaşehir, Turgutlu gibi birçok ilçeden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okurlar takip ettikleri yazarlarla sohbet etme imkânı buldu, kitaplarını imzalattı. Gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Binlerce kitap, kitapseverlerle buluştu. Okumak, yeryüzündeki varlığımızı anlamlandıran en önemli eylemlerden biri. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızı ve halkımızı kitaplarla buluşturabildiğimiz için oldukça mutluyuz. Seneye daha kapsamlı, daha coşkulu bir etkinlik hedefliyoruz” dedi.

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