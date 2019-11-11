25 gencin elinden tuttu!

220 bin euroluk hibe alan Balçova Belediyesi, işsiz mezunların tüm masrafını karşılayacak, Avrupa’da staj olanağı sunacak.

Balçova Belediyesi, üniversiteli işsiz gençlerin Avrupa’da staj yapabilmesi için 220 bin euroluk hibe aldı, 6 aylık eğitim programı hazırladı. Eğitimi tamamlayan 25 öğrenci, hiçbir masraf yapmadan Avrupa’daki uluslararası şirketlerde 45 gün staj yapacak.

Ülkemizde resmi rakamlara göre sayısı 1 milyonu geçen üniversite mezunu işsiz gençlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Balçova Belediyesi’nin hazırladığı Avrupa’da Staj Projesi, ilçede yaşayan gençlere umut oldu. Üniversitelilerin eğitim kalitesini yükselterek iş bulmalarını hedefleyen belediye, bu amaçla bir proje hazırladı.

“Uluslararası Staj Merkezi” projesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı ERASMUS-Gençlik Programı K2 Stratejik Ortaklığı’ndan alınan 220 bin euro hibe ile başlatılan projede, öncelikle gençlere altı aylık eğitim verildi. Bu sürede kodlama, yönetişim, halkla ilişkiler, dijital tasarım gibi dersler alan gençler, yapılan sınavda başarılı oldu; Belçika, Portekiz, İtalya veya Sırbistan’daki uluslararası şirketlerle bağlantı kuruldu, staj yapacakları firmalar belirlendi.

Hepsinin ödemesi yapıldı

Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da ilk Uluslararası Staj Merkezi olma özelliğini taşıya projede; gençlerin barınma, yiyecek ve ulaşım gibi tüm ihtiyaçları organize edilerek ödemeleri yapıldı. Yeni ufuklara yelken açmaya hazırlanan üniversite mezunu işsiz gençler, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nını makamına gitti, teşekkür etti.

Meslek öğrenip tecrübe edinecekler

Gençlere başarı dileklerini ileten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “İşsizlik sorunu Türkiye’nin en önemli problemlerinin başında. Biz eğitimin her alanında çocuklarımızın gençlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. İşsizlik var diye oturup bekleyemezdik. Türkiye’den iki Avrupa’dan dört ortak bularak bu projeyi geliştirdik. Buradaki eğitimi başarıyla tamamlayan gençlerimiz, Avrupa’daki firmalarda barınma, ulaşım, yemek gibi masrafları olmadan rahatlıkla staj yapabilecek. Orada hem mesleki alanda hem de dil alanında tecrübe edinecek. Hepsinin çok başarılı olacağına inanıyorum ama bir gencimizi bile kurtarabilirsek bu bizim için başarı” diye konuştu.