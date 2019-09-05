BİST100.0770EURO6,25-0,08USD5,66-0,05ALTIN281,55-0,47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge25 milyon liralık yatırım sürüyor
    05.09.2019 - 07:50

    25 milyon liralık yatırım sürüyor

    MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezi için 25 milyon lira yatırım bedeliyle inşaatına başladığı atıksu arıtma tesisinde havalandırma havuzlarındaki betonarme imalatları tamamladı.

    25 milyon liralık yatırım sürüyor

    MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezi için 25 milyon lira yatırım bedeliyle inşaatına başladığı atıksu arıtma tesisinde havalandırma havuzlarındaki betonarme imalatları tamamladı. Çökeltim ve aneorobik havuzlarda perde beton imalatları ile idari bina, elektrik ve mekanik işler devam ediyor. Tesisteki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten MASKİ Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Atıksu kaynaklı çevre kirliliğini önleyeceğiz” dedi.

    İşte saniye saniye kurye dehşeti!İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.
    daha fazla video için
    Sen Anlat Karadeniz 55. Bölüm fragmanı izleSen Anlat Karadeniz 55. Bölüm fragmanı izle
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS ek tercihler ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

    DGS ek tercihler ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

    Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

    Muhammed Salih savaşıyor! 'Oğlum bu acıları kaldıramaz'

    AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

    AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

    Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

    Son dakika... Teslim olan teröristten itiraf: Örgüt içi infaz ve işkenceler başladı

    Sıradaki Haber