25 milyon liralık yatırım sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezi için 25 milyon lira yatırım bedeliyle inşaatına başladığı atıksu arıtma tesisinde havalandırma havuzlarındaki betonarme imalatları tamamladı. Çökeltim ve aneorobik havuzlarda perde beton imalatları ile idari bina, elektrik ve mekanik işler devam ediyor. Tesisteki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten MASKİ Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Atıksu kaynaklı çevre kirliliğini önleyeceğiz” dedi.