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    HaberlerEge25. sanat yılında juri özel ödülü
    19.09.2019 - 07:50 |

    25. sanat yılında juri özel ödülü

    19. Direklerarası Seyircileri Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.

    25. sanat yılında juri özel ödülü

    Jüri Özel Ödülü; çeyrek asırdır, bölgesinde tiyatro kültürünün yerleşmesi ve yayılmasını sağlayan tiyatro sanatçısı Metin Güler’e verildi. Ayvalık’ta yapılan törende Metin Güler ödülünü Direklerarası Seyircileri Ödülleri Genel Koordinatörü Ömer Şahinbaş’ın elinden aldı. Güler, ödülün kendisi için aynı zamanda 25. sanat yılı ödülü anlamına geldiğini söyledi.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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