25. sanat yılında juri özel ödülü

Jüri Özel Ödülü; çeyrek asırdır, bölgesinde tiyatro kültürünün yerleşmesi ve yayılmasını sağlayan tiyatro sanatçısı Metin Güler’e verildi. Ayvalık’ta yapılan törende Metin Güler ödülünü Direklerarası Seyircileri Ödülleri Genel Koordinatörü Ömer Şahinbaş’ın elinden aldı. Güler, ödülün kendisi için aynı zamanda 25. sanat yılı ödülü anlamına geldiğini söyledi.