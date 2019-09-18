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    HaberlerEge250 çocuğa ulaştı
    18.09.2019 - 02:34 |

    250 çocuğa ulaştı

    Burhaniye Belediyesi 250 öğrencinin eğitim masraflarını karşıladı.

    Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan komisyon tarafından belirlenen 250 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına, takım olarak okul kıyafetleri, çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yardımlardan dolayı memnun olduklarını belirten aileler, Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilere teşekkür etti. Başkan Deveciler de, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman destekçisi olacağız” ifadesini kullandı.

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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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