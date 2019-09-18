250 çocuğa ulaştı

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan komisyon tarafından belirlenen 250 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına, takım olarak okul kıyafetleri, çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yardımlardan dolayı memnun olduklarını belirten aileler, Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilere teşekkür etti. Başkan Deveciler de, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman destekçisi olacağız” ifadesini kullandı.