30.12.2019 - 00:02 |
26 tescilli binada üç boyutlu tarama
Bodrum Belediyesi, 2017’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntılardan hasar gören 26 tescilli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki binanın 3 boyutlu lazer tarama yöntemiyle belgelendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapıların restorasyon projeleri hazırlanacak.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.