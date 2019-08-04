280 ağacı korudu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine kazandırdığı ağaç sökme ve dikme makinesi bugüne kadar 280 ağacı farklı yere nakletti, kesilmesini önledi. Ağaçları farklı alanlara nakil eden dönerli tip ağaç sökme-dikme makinesi açı olarak 360 derece dönebiliyor ve dikim, söküm yapılacak ağaçlara her açıdan yaklaşabiliyor. Makineyle Aydın’da da 10 ağaç farklı alanlara taşındı, kesilmesi önlendi.

Körfez raporu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde son günlerde yaşanan Fethiye Körfezi’ndeki renk değişimleriyle ilgili Gazi Üniversitesi’nde 7 prof. dr. rapor hazırladı. Kıyısal sularda su kalitesi parametrelerinin izlenmesi ve değerlendirmesi raporunda Fethiye Körfezi’nde yaşanan deniz kirliliği kaynakları 4 madde halinde sıralandı. Raporda kirlilik sebebinin birinci maddesi olarak Murt Deresi’nden taşınan tarımsal drenaj suyu ve arıtma sularının deşarj suyu, ikinci madde olarak Körfez içindeki diğer kanallar tarafından taşınan tarımsal drenaj suları, üçüncü madde olarak arıtmaya bağlı olmayan yerleşim alanları ve tesisler, dördüncü madde olarak Fethiye Marina ve diğer teknelerden kaynaklanan kirlilik olarak belirlendi. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün “Körfeze arıtılmamış ve standartlara uymayan su verilmiyor” dedi.