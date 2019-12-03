04.12.2019 - 00:00 |
3 Aralık’ta izin verdi
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediyede görev yapan engelli personelleri makamında ağırladı.
Engelli çalışanlarının ve vatandaşların her daim hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bilgin, ayrıca 3 Aralık’ta idari izin verdi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.