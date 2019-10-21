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    HaberlerEge3 bin yıllık ağaçtan hasat
    21.10.2019 - 01:23 |

    3 bin yıllık ağaçtan hasat

    3 bin yıllık ağaçtan hasat

    MUĞLA’nın Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi’nde 3 bin 200 yıllık ‘Ata’ adı verilen zeytin ağacı, çiftçiler ve protokol üyelerinin katılımıyla hasat edildi. Hasatta elde edilen 90 kilo zeytinden 6 litre zeytinyağı çıkarıldı. Arazi sahibi Selçuk Aktürk, bu yıl 2- 3 Kasım’da düzenlenecek 6’ncı Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde, 1 litrelik zeytinyağının yaklaşık 100 bin liraya alıcı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Aktürk ayrıca, açık artırmadan elde edilecek gelirin, bölgedeki okulların ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.
    l YUNUS ERMAN DOĞRUYOL DHA

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