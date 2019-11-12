3. Ege Ekonomik Forum başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, TOBB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkıları, EGEV ve Özgencil Grup işbirliğiyle 3. Ege Ekonomik Forum, 13-14 Kasım günleri arasında ‘Yarın İçin Hayal Et’ ana temasıyla İzmir Swissotel’de düzenlenecek.

İki gün sürüyor

Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılmasının beklendiği forum, Vali Erol Ayyıldız, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil’in konuşmalarıyla başlayacak. Forumun ikinci gününde ise açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gerçekleştirecek. Kapanışını ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yapması bekleniyor.

Uzmanlar buluşacak

Alanında uzman fikir önderi 70 kişi iki gün boyunca İzmir’de bir araya gelecek. Forum da bu yıl; ‘Teknolojinin Değiştirdiği Dünya, Yarının Kodları’, ‘Globalin Anahtarı: Ar-Ge, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma’, ‘Dijital Dönüşüm ile Üretimin Dönüşmesi’, ‘Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nde Ege Nasıl Konumlanacak?’, ‘Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü’, ‘Tarımda İnovatif Gelecek’, ‘Küresel Aktörler Olarak Kooperatifler’, ‘Ege’de Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm’ konuları tartışılacak.