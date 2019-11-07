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    HaberlerEge Haberleri3. Ege Ekonomik Forum tarımı masaya yatıracak
    07.11.2019 - 07:50 |

    3. Ege Ekonomik Forum tarımı masaya yatıracak

    ‘Yarın İçin Hayal Et’ temasıyla düzenlenen etkinlikte, üç bakanın katılımıyla, bölgeselden genele kalkınmanın yolları tartışılacak

    3. Ege Ekonomik Forum tarımı masaya yatıracak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın açılışını gerçekleştireceği 3. Ege Ekonomik Forum’u, 13-14 Kadım günlerinde yapılacak. Ana teması “Yarın İçin Hayal Et” olan etkinliğin ikinci gününde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuk olacak. Bölgesel kalkınmanın genel kalkınmaya önemli katkıları olduğunu ve bu düşünceyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, “İzmir sınırları içinde dernekler, odalar, sivil toplum örgütleri ve belediyelerimizle yerel kalkınma için çalışıyoruz. Ege bölgesi için birlikte hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

    Silikon Vadisi

    Etkinliğin destekçilerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Küreselleşmeyi iyi okumak için bu foruma çok önem veriyorum” dedi. Ege insanlarının büyük farkındalık içinde olduğunu söyleyen İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş ise, bu farkındalığın Ege Ekonomik Forum sayesinde motivasyona dönüşeceğini belirtti. EBSO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, Silikon Vadisi yaratabilmek için forumun önemli olduğunu belirtti. Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ise “Ege Ekonomik Forum’da bölgemiz için çok önemli olan tarım ve teknolojiyi ele alacağız” ifadelerini kullandı.

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