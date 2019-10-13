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    HaberlerEge3. Lig’de pazar mesaisi
    13.10.2019 - 00:29 |

    3. Lig’de pazar mesaisi

    TFF 3. Lig 3. Grup lideri Nazilli Belediyespor bugün deplasmanda averajla kendisini takip eden Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

    3. Lig’de pazar mesaisi

    Grupta 15 puanı bulunan iki takımın mücadelesi Darıca İlçe Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak. Muğlaspor, 14.30’da Osmaniyespor deplasmanında terleyecek. Play Off hattında yer alan Somaspor, 15.00’te evinde Altındağ Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. 2. Grup’un lideri Turgutlspor, 19.00’da deplasmanda Fethiyespor’la rakip olacak. Turgutluspor, üst üste 3. galibiyetini almaya, Fethiyespor ise 3 haftalık 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak. Galibiyeti bulunmayan son sıradaki Manisaspor ise 15.00’te Erzinspor’u ağırlayacak.

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