3. Lig’de pazar mesaisi

Grupta 15 puanı bulunan iki takımın mücadelesi Darıca İlçe Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak. Muğlaspor, 14.30’da Osmaniyespor deplasmanında terleyecek. Play Off hattında yer alan Somaspor, 15.00’te evinde Altındağ Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. 2. Grup’un lideri Turgutlspor, 19.00’da deplasmanda Fethiyespor’la rakip olacak. Turgutluspor, üst üste 3. galibiyetini almaya, Fethiyespor ise 3 haftalık 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak. Galibiyeti bulunmayan son sıradaki Manisaspor ise 15.00’te Erzinspor’u ağırlayacak.