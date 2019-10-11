3 maç 7 puan Arkası gelsın Karşıyaka

Bülent Buda: Fatsa’da dramatik bir biçimde iki puan bıraktılar. Pozisyon üretiyorsun, gole dönüştüremiyorsun. Fark olacak maç eşitlikle bitiyor. Ardından Kemer maçı. Tribünler iki gollü galibiyete sevinçli. Ne yapsınlar ki üzülsünler mi? Elbette hayır. Lakin Karşıyakalı futbolcuların bütünü düşünmeli. Çarşamba günkü Kemerspor, çok açık olarak onlardan çok zayıf bir takımdı. İki gol ilki Doğukan’ın rakibinin hatasından yararlanarak attığı, ikincisi de hakemin yürekli düdüğüyle penaltı. Gole dönüştürülemeyen pozisyon sayısı önümdeki sayfayı doldurdu. O pozisyonları daha sıkı rakipler karşısında bulabilmeniz olanaksız. Kemer maçı iki değil en az beş farkla bitmeliydi. Yine de umarız iki maç 4 puan takımı kendine getirir. Daha nitelikli yarışmalar çıkarırlar.



Fatih Tanfer: Karşıyaka ilk dakikalarda kontrollü bir oyunu benimsedi ardından rakibini çözdü. Geri kalan dakikalarda yürekli oyun anlayışıyla alkışı hak ettiler. Kalede Erdoğan yine görevini iyi yaptı. (8. dakikadaki zamansız çıkışı ve kafa vuruşu hariç) Cenk ile Metin hatasızdılar. Fatih orta alandan sağ beke alınmış, Anıl’da sol bekte görevini başarıyla yaptı. İki yıldır hep yazarım. Tabii ki teknik adamların işine karışmak amacım değil. Görkem ile Harun’un bu takımda oynaması şart. Çünkü yetenekliler ve yaratıcı oyuncu ihtiyacını sorununu da çözüyorlar. Elbette orta alanda çok koşan Mustafa Aşan’dan da bahsetmemek olmaz. Bu maçta özellikle Doğukan enerjik ve defans arkasına yaptığı koşularla Hakan Kuş ile birlikte pozisyon yarattı. Eğer ki basit goller kaçırılmasaydı farklı bir maç olabilirdi. Soner Hoca’nın haftalar ilerledikçe takıma katkısının artacağına inanıyorum. Çarşamba günkü Karşıyaka izleyenlere keyif verdi.



Mehmet Demirtaş: Önce Fatsa Belediyespor’dan 1 puan ardından haftaiçi mesaisinde 7 maçta 5 puanı bulunan Kemerspor karşısında alınan 3 puan ile Karşıyaka son üç maçta 7 puan toplama başarısı gösterdi. Şanssızlığını bir türlü kıramayan Hakan Kuş’un hovardaca harcadığı net pozisyonları gole dönüştürebilse farklı bir galibiyetten söz edebilirdik. Her şeye rağmen sahada saldıran, kazanma arzusu yüksek bir takım izlettiler bizlere. Kısaca gelecek adına umut verdiler. Haftasonu rakip Esenler Erokspor. Oradan alınacak puan ve puanlar yeşil kırmızılı ekibin rotasını belirleyecek.

Uşak, lideri affetmedi



Bülent Buda: İki maç 6 puan. Umut veren skorlar. Özellikle lideri kendi evinde üstelik 90. dakika golüyle devirmek büyük coşku, büyük sevinç, büyük başarı. İşte sizden beklenen budur. İstikrarlı, yarışan rakibini büyük küçük ayrımı yapmadan önemseyen bir takım. Bu aşamada rehavete kapılmadan Uşaklı futbolseverlerin de itici gücüyle tüm takım birlikte bu yarışın içinde bizde varız. Biz hafife alınacak bir takım değiliz diyebilmek. Harika sonuçlar kutlarız.



Fatih Tanfer: Çarşamba günü oynanan tüm maçlarda en büyük sürprizi Uşakspor yaptı. Haftalardır çıkış yapan ve liderliği ele geçiren Van Spor’u 90. dakikada attığı golle 2-1 yendi. Gerçekten inanılması güç bir sonuç aldı. Alınan bu galibiyet sonrası puanını 10’a çıkardı. Her geçen hafta Uşakspor’un çok daha iyi çok daha konstare olduğunu görmenin sevincini yaşıyoruz. İlerleyen haftalarda bu grupta dengeler değişecek.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor önce evinde ağırladığı Etimesgut BLD’yi 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı ardından haftaiçi mesaisinde deplasmanda lider Van Spor’u Feyyaz Aydil’in son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Baktığımız zaman Uşak’ın kadro yapısı oldukça zengin ancak yepyeni bir takım olan Uşakspor’da uyum sürecini atlatmak biraz zaman aldı. Ancak üst üste alınan 2 galibiyet ile Uşakspor’un çıkışa geçeceğine inanıyorum. Bu hafta evinde Eyüpspor’u ağırlıyor. Muhteşem taraftarıyla 3 puanı hanelerine yazdıracaklarına inanıyorum.



Ege derbisinde puanlar kardeş payı



Bülent Buda: İki maç birarada yorum yazıyoruz. İlki dış sahada çok güzel bir üç puan. Nazilli devamlılığı yakaladı. Onlar iyi bir takım. Hele kendi alanında hiçbir takım yıkamaz onları derken bu sezonun sıkı takımlarından Somaspor gelip çelmeyi takıyor. Nazilli yenilgiden eşitliği yakalıyor. Ama arkasını da getiremiyor. Neyse ki ligin başındayız. Ders çıkarmak gerek.



Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, evinde Somaspor’a puan kaybetti. Bir türlü evindeki puan kaybetme sorununun çözümünü bulamıyor. Yenik düştüğü maçta beraberliği sağladı. Somaspor ikinci yarı kendi kalesine çekilip istediği bir puanı aldı. Nazilli Belediyespor’u bu hafta zorlu bir rakip bekliyor. Nazilli zoru sever deyip hafta sonunu bekleyelim.



Mehmet Demirtaş: Bayrampaşa deplasmanında şaha kalkan Nazilli Belediyespor, bu sefer evinde ağırladığı Somaspor karşısında puanları paylaşmak zorunda kaldı. Kısıtlı bütçe ile mücadelesini sürdüren Naz Naz, evinde 2 puan bırakmasına rağmen liderliğini korudu. Bu haftaki rakip kendisi gibi aynı puana sahip Darıca Gençlerbirliği.



Nazilli’nin kadro yapısı oradan da puan ve puanlarla dönmeleri gerektiğini gösteriyor bizlere.



Adım adım TFF 1. Lig’e



Bülent Buda: Samsun’dan önce iki farkla öne geçip maçın bitimine doğru güçlü rakibinin iki golü ile gelen eşitlik. Yani bir puan armağan edip iki puan eksikle Manisa’ya dönmek can sıkıcı bir durum olmalı. Ardından hafta içi mesaisinde rakip Konya’yı gol yağmuruna tutarak adeta bu sezon bana yaklaşmayın yaklaşanı fena yaparım gibi bir tutum içinde güçlü adımlarla zirvedeki yerini pekiştirmek. Şimdi kimilerine ironik bir yorum olacak. İki maçta atılan gol sayısı 8, yenilen gol 4 attıkları normal. Yedikleri fazla geldi bana. Yani diyeceğim şu ya gol attıkça rahatlıyorlar ya da az da olsa savunmada sorun var.



Fatih Tanfer: Manisa FK evinde 1922 Konya’yı 6-2 gibi bir farklı sonuçla geçti. Bu sonuç kadar Samsunspor’un Amed’e kaybettiği 2 puan ile mutluluklarını çok daha arttırdı. Manisa FK, üretkenlik açısından güçlü bir takım olduğunu bir kez daha ispatladı. Akıllı ve doğru oyun planı var. Üçü Serdar Deliktaş’tan, 2’si Zait’ten 1’i Dilaver’den altı golü vardı. 33 dakikada 4 golle rakibinin planını alt üst etti. Manisa FK savunmada disiplinli hücumda ise çok etkili bir takım.









Mehmet Demirtaş: Manisa FK koyduğu TFF 1. Lig hedefine koşar adım ilerliyor. Beyaz Grup’un lideri Manisa FK, Serdar Deliktaş’ın hat trick yaptığı maçta 1922 Konyaspor’u 6-2 mağlup ederek evinde dörtte dört yaptı ve en yakın rakiplerine 4’er puan fark attı. Manisa’nın yeni yüzü Manisa FK yönetimini, teknik heyetini ve de kısa sürede takım olmayı başarabilen oyuncu grubunu takdirle izliyorum. Manisa FK aynı zamanda 7 haftalık periyotta profesyonel liglerde en çok gol atan unvanını da elinde bulunduruyor. 7 maçta 26 gol atan siyah beyazlıların disiplinden kopmadan keyif zevki yüksek futbolunu sürdüreceğinden şüphem yok. Bu bağlamda herkesin imrendiği bir takım olmayı başaran Manisa FK’ya Manisalının’da sahip çıkması en büyük temennimiz. Yolun açık, attığın gol olsun Manisa FK.



Ayaga kalk artık CI GROUP BUCA



Bülent Buda: Ci Group Buca iyi durumda değil. Fena halde yalpalıyor. Puan yitirmede istikrarı yakaladı. Ama maç kazanmada hiç yoklar. Zihinsel ve de fiziksel dağılmış bir takım görüntüsündeler. Gelecek için hiç umut vermiyorlar. Buca’da galibiyeti unuttular neredeyse. Gerçeği görmek lazım. Sonuçta bu takımı bir yerden alıp başka bir yere taşıyorsunuz “Hadi oynayın kazanın” diyorsunuz. Bu tür toplama takımlara taşıdıkları formanın önemini ya da maç kazanmanın değerini anlatamazsınız, inandırıcı olmaz.



Fatih Tanfer: Buca, evinde Çatalcaspor’a 2-1 yenilerek tam bir hayal kırıklığı yarattı. 8. dakikada mağlup duruma düştü. Maşallah Erhan Kurt 7 haftada ikinci kez oyundan atıldı. Kısaca genç başkanın iyi niyetini, gönlündeki hedeflerinin olmaması için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Teknik ekip ve futbolcular nedense hala kusura bakmasınlar vurdum duymazlar. Oyun anlayışında sıkıntı devam ediyor. Etkili oyuncuları Berke ve Gökhan rakipleri tarafından bağlanınca alternatif pozisyon üretiminde zorlandılar. Mustafa Şen bizi şaşırtmamaya devam ediyor. Nerede o Menemenspor’daki Mustafa? Artık Buca’da radikal tedbirlerin alınması gerekiyor.



Mehmet Demirtaş: Manisaspor’u 3-0 yenerek moral bulan Buca bu kez evinde ağırladığı Çatalcaspor’a 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk parolasıyla çıkılan bu yolda kazanma alışkanlığının bir türlü hayata geçirilmemesi çok üzücü. En önemlisi de genç başkanın emeklerinin karşılığı bu olmamalı. Oyuncu grubunun bulundukları ligde diğer takımların maddi sıkıntılarla nasıl boğuştuğunu göz ardı etmemeleri ve kendilerine sunulan imkanlar ile verilen o formanın değerini ivedilikle bilmeleri gerekiyor. Nihat Hoca önderliğinde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde eden Buca’nın oyuncu grubu sanki olayın ciddiyetinde değil gibiler.









Takımdaki tüm oyuncuların ivedilikle Berke, Bertuğ, İsa ve de Gökhan Erdöl’ün sahadaki savaşan, kazanma arzusu yüksek kimliğine bürünmesi dileğiyle.

