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    HaberlerEge‘3 oyuncu daha alacağız’
    08.08.2019 - 01:46

    ‘3 oyuncu daha alacağız’

    Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı. Sezonun ilk maçı olan Galatasaray müsabakasına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde hazırlanan takımının performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Takviye çalışmalarımız sürecek. 3 futbolcuyu daha bünyemize dahil edeceğiz. Süper Lig çok zorlu bir platform. Bunun için çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Halen eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. 9 yıl aradan sonra hak ettiğimiz yere döndük. İlk sezonumuzda başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

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