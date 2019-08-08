08.08.2019 - 01:46
‘3 oyuncu daha alacağız’
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı. Sezonun ilk maçı olan Galatasaray müsabakasına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde hazırlanan takımının performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Takviye çalışmalarımız sürecek. 3 futbolcuyu daha bünyemize dahil edeceğiz. Süper Lig çok zorlu bir platform. Bunun için çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Halen eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. 9 yıl aradan sonra hak ettiğimiz yere döndük. İlk sezonumuzda başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.