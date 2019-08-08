‘3 oyuncu daha alacağız’

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı. Sezonun ilk maçı olan Galatasaray müsabakasına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde hazırlanan takımının performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Takviye çalışmalarımız sürecek. 3 futbolcuyu daha bünyemize dahil edeceğiz. Süper Lig çok zorlu bir platform. Bunun için çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Halen eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. 9 yıl aradan sonra hak ettiğimiz yere döndük. İlk sezonumuzda başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.