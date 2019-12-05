3 yeşil haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin küresel iklim kriziyle mücadelesi sürüyor. Büyükşehir, karbon emisyonunu düşürmek, yoğun kentleşmenin neden olduğu hava sıcaklığını azaltmak ve taşkın riskini asgariye indirmek için çevreci bir dönüşüm projesi başlattı.

Biyoçeşitliliği ve kentteki yeşil alan miktarını arttırmayı da hedefleyen proje için Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi ilk uygulama alanı seçildi.

Betona izin yok!

Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek bütçeli hibe programı HORIZON 2020 tarafından desteklenen ‘Doğa Esaslı Çözümler’ projesi kapsamındaki ıslah çalışmaları, derenin Karşıyaka kent merkezi ile Çamaltı Tuzlası’na kadar uzanan bölümünde yoğunlaşıyor. Bu çalışmalarda beton kullanılmayacak; dere etrafındaki beton kalıp kaldırıldıktan sonra toprak, çelik kafeslerle desteklenecek ve toprağa tohum püskürtülerek yeşil dere duvarı oluşturulacak. Bu duvarın üzerine ise iki kilometre uzunluğunda yeşil bir çit kurulacak.

Temmuz 2020’de tamam

Derenin etrafında, 15 bin metrekaresi karbon tutan bitkilerin oluşmak üzere 40 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Bu alanlara Akdeniz iklimine uygun fidanlar dikilecek, oyun alanları, etkinlik alanları ve güneşlenme terasları kurulacak.

Yağmur suyunun yerin altına karışmasını sağlayacak geçirimli bisiklet ve yürüyüş yolları sayesinde ise deredeki taşkın riski azaltılacak.

Etkinlik alanında 90 metrekarelik meyve duvarı da oluşturulacak. Alanda polen toplamak için uzun yol kat eden arıların ve böceklerin dinlenmesine olanak sağlayacak 10 böcek evi de inşa edilecek. 11 milyon 349 bin liraya mal olacak projenin 2020 yılının Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

Ege, 28 basamak yükseldi

Ege Üniversitesi, ‘Dünya Yeşil Üniversiteler’ sıralamasında yükselişini 2019’da da sürdürüyor. Üniversite, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan Dünya Yeşil Üniversiteler (GreenMetric) sıralamasını artırarak 28 basamak birden yükseldi. Son iki yıl içinde ise toplamda 84 sıra birden yükseldi. Ege Üniversitesi’nin sosyal, kültürel, sportif, çevresel, bilimsel ve eğitim hayatına değer katan önemli projeler ürettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli gençlerin yeşil ve yaya öncelikli nitelikli bir üniversitede eğitim almaları için çaba gösterdiklerini söyledi.

2019’da yapılan değerlendirmede üniversitenin 5725 total puanla, 780 üniversite içinde 259. sırada yer aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla donanımlı çevre uzmanları yetiştiriyoruz. Toplumumuzu bilinçlendirme ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. Üniversite olarak her konumda ve koşulda çevre olgusunun doğasına uygun bir biçimde çok uzmanlı olarak bilgi üretimine özen gösteriyoruz” dedi. Budak, sıralamadaki yerlerinin giderek yükseldiğini kaydetti.

Gecekondular rengârenk

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentteki gecekondu bölgesinin siluetini değiştirmek için Yeşildere Caddesi üzerindeki gecekonduları kapsayan bir projeyi başlattı. Evlerin dış cepheleri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil gibi canlı renklere boyandı. Mahalle sakinleri, tartışmaları da beraberinde getiren uygulamayı oldukça beğendi ancak uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu ile altyapı sorunlarını vurguladı ve kentsel dönüşümü şart koştu.İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentteki gecekondu bölgesinin siluetini değiştirmek için Yeşildere Caddesi üzerindeki gecekonduları kapsayan bir projeyi başlattı. Evlerin dış cepheleri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil gibi canlı renklere boyandı. Mahalle sakinleri, tartışmaları da beraberinde getiren uygulamayı oldukça beğendi ancak uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu ile altyapı sorunlarını vurguladı ve kentsel dönüşümü şart koştu.Büyükşehir, Konak ilçesindeki Yeşildere Caddesi’nde İZBAN hattının alt tarafında yer alan Lale Mahallesi’ndeki evleri boyamaya başladı. Görsel açıdan da dikkat çeken bölgede, şu ana kadar 25 ev, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor, turuncu gibi canlı renklere boyandı. 12 bin nüfuslu mahallede, yaklaşık 1500 evin boyanması planlanıyor. Sağlıksız gecekonduların yer aldığı bölgedeki uygulama, mahalle sakinlerinden tam not aldı. 3 dönemdir görev yapan Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, bu hizmeti almaktan dolayı memnun olduklarını belirtti.