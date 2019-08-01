'3 yılda 5 milyon turist istiyoruz

'Denizli Büyükşehir ile Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği, ‘Termal İyi Gelir’ projesinin 4. kampanyasını başlattı. Bu yıl 3 milyon olarak hedeflenen turist sayısının 3 yıl içinde 5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Denizli’de, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kentteki turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ‘Termal İyi Gelir’ Projesi’nin 4. kampanya dönemi tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği’nin (DENTUROD) 2015 yılında Pamukkale ve şifalı kırmızı suyuyla ziyaretçilerini ağırlayan Karahayıt’ın etkin şekilde tanıtılması amacıyla yaşama geçirilen ‘Termal İyi Gelir’ Projesi’nin Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde tanıtımı yapıldı.

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, 2015 ve 2016’da Türkiye’de yaşanan olaylar nedeniyle turizm sektörünün zor günler geçirdiğini, bu sıkıntılı süreci atlatmak için Termal İyi Gelir Projesi’ne başladıklarını aktardı. Pamukkale’yi eski günlerine döndürebilmek için çalışmaya başladıklarını kaydeden Şen, “2015’te Denizli’ye gelen turist sayısı 900 bine kadar düşmüştü. Proje kapsamında yoğun bir çalışma yaptık. 2019’da 3 milyon turisti kentimizde ağırlayacağız. Projeyle birlikte turist sayısının yanı sıra doluluk oranları, konaklama ve istihdam sayısında da artış oldu. Bundan sonraki hedefimiz, 3 yıllık süre içerisinde 5 milyon turist sayısına ulaşmak” dedi.

‘Termal deyince Denizli’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin 2 bin yıl önce tedavi görmek amacıyla ziyaretçi alan bir kent olduğuna dikkat çekti, “Biz istiyoruz ki, tarih tekerrür etsin. Termal zenginliğimizi tüm insanlara sunmak istiyoruz. Bu güzelliklerimizi tanıtmak için de Termal İyi Gelir Projesi’ne destek olduk. Tanıtımlar yaptık, bunda başarılı da olduk” diye konuştu. Daha hızlı ilerlemeleri gerektiğini kaydeden Zolan, “Termal turizm denildiğinde Denizli akla gelsin istiyoruz. Kentimizi, doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı suları ve tarihi dokusuyla da öne çıkıyor. Konaklama sayısını artırmak için hizmete sunduğumuz teleferik ve kayak merkeziyle kentimizdeki çeşitlilikleri artırdık. İklimimiz çok güzel, her şeyimiz hazır. Bize düşen birlik ve beraberliktir. Kentimiz için tanıtım başta olmak üzere elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” vurgusunu yaptı.

Projenin yeni dönemdeki tanıtım yüzü, oyuncu Wilma Elles olacak.