İzmir’in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar’ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangınında 500 hektarlık alan kül oldu. Yangınının ardından başlatılan ağaçlandırma kampanyalarınaysa her kesimden büyük ilgi geldi. Ege Orman Vakfı’na 3 günde 30 bin fidan bağışlandı.

Orman Genel Müdürlüğü kontrolünde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına vatandaşın büyük destek verdiğini belirten Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, “7 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelip başlatığı ‘Hedef 1 Milyon Fidan’ kampanyası kapsamında kısa sürede önemli bir bağışın toplandı. Fidanın bedeli 10 lira olarak belirlendi. Şu anda 300 bin lira karşılığı 30 bin fidan bağışı geldi. Bu bağış cumartesi pazar hariç yaklaşık 3 günde toplandı” dedi.

Bağışların kuruşu kuruşuna Orman Genel Müdürlüğü hesabına aktarılacağını ifade eden Gençol, “Ağaçlandırma çalışmalarını Orman Genel Müdürlüğü yapacak. Yasa gereği Ege Orman Vakfı yapmayacak. Kampanya devam ediyor” diye konuştu. Kampanyaya destek olmak isteyenler Ege Orman Vakfı’nın Denizbank Ege Ticari Merkez Şubesi TR 47 0013 4000 0042 5403 9000 01 numaralı hesabına 10 lira karşılığı 1 fidan bağışı yapabilir.

‘Orman Müdürlüğü’ne destek vereceğiz’

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ni oluşturan federasyon, vakıf ve dernek yöneticileri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu makamında ziyaret edip yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarına destek olacaklarını belirten Başkan Selvitopu, “Ormanlar gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazineler, sahip çıkmak ise en temel görevimiz. Önümüzdeki günlerde Orman Bölge Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız” diye konuştu.

Ziyarette İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ni temsilen açıklama yapan Öner Osmanoğulları da, “Karabağlar Belediyesi’nin yapacağı çalışmalara, elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Küle dönen bölgede ‘İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Ormanı’ kurmak istiyoruz. Bunun için bize özel bir alan ayrılmasını talep ediyoruz” dedi.

Yangının yaralarını saracak konuşmalar

İzmir’de iki gün süren orman yangının ardından başlatılan kampanyalara bir yenisi eklendi. TedEx formatında konuşmalar düzenleyip sağlanan gelirle fidan dikimi yapılabileceğini belirten Dr. Zeki Hozer, “İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda; Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök, Haluk Bilginer, Ali Poyrazoğlu, Sunay Akın, Ferhan Şensoy, Zülfü Livaneli ve Gülsin Onay gibi 20 isim, 10-15 dakikalık konuşmalar yapacak. Sosyal medyadan canlı yayınlanacak geceyle ilgili Ertuğrul Özkök’ten olumlu geri dünüşler aldım. Prof. Dr Uğur Batı da yardıma hazir oldugunu belirtti. Etkinlikle ilgili Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’den destek bekliyorum” diye konuştu.

Kığılı'da 5 bin ağaç

Erkek giyim markası Kiğılı, İzmir’in Kınık’ta 5 bin ağaçlık ‘Kiğılı Ormanı’nı doğaya kazandıracağını açıkladı. Ülke genelindeki orman yangınlarına karşı “Türkiye’de ormanların sesi yok oluyor” sloganıyla kampanya başlatan firma, İzmir Ege Orman Vakfı işbirliğiyle fidan dikimi yapacak.