30 bin ziyaretçi hedefi

Denizli’nin Kale ilçesinde, Aydın ve Muğla sınırları arasındaki İnceğiz Kanyonu, eşsiz doğa manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Kanyonun yörede Arapapıştı ismiyle tanındığını belirten Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, “Aydın Büyükşehir tekne turları düzenliyor. Biz de cam teraslarla bölgenin cazibesini artırıp yılda 30 bin ziyaretçi hedefliyoruz” dedi. l DENİZLİ AA