30 üniversiteden 72 eser ‘Sanat ve Kadın’da buluştu

Muğla’da, 30 üniversitenin katılımıyla 72 eserin yer aldığı el sanatları sergisi açıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen programın açılışında, ‘Sanat ve Kadın’ sergisinin, kadına verilen değeri göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Sergi, 28 Aralık Cumartesi gününe kadar sürecek.