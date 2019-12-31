31.12.2019 - 00:02 |
300 kişilik modern meclis salonu
Kemalpaşa Belediyesi’nin hizmet binasının teras katında yaptırdığı yeni toplantı salonu, Şubat ayında faaliyete geçecek.
Yaklaşık 300 kişilik salonu Kemalpaşa’ya kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “İlçemize modern bir meclis salonu kazandırdık. Modern, yaklaşık 300 kişilik bir salon olacak. Meclis üyelerimizin yanı sıra 150 kişilik misafirlerin oturacağı yer olacak. Ayrıca bütün meclislerimiz halkımıza canlı yayınlanacak” dedi.
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