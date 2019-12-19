32 bin lavanta fidesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca’ya bağlı Doğancılar Mahallesi’ne 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı. Etkinlikte konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Doğancılar’da lavanta parselleri yaratıp kırsal turizmi de desteklemiş olacaklarını belirtti. Doğancılar Köyü Muhtarı Nebahat Coşkun ise, “Hedefimiz yağını, suyunu çıkarıp kadına, eşine muhtaç olmadan bir gelir kaynağı yaratmak. Kendi elinin emeğiyle kazancını çıkarmalarını sağlamak” dedi.

Belediye, çiftçilere lavanta üretimi konusunda teknik destek de sağlayacak. Ekonomik değeri yüksek olan lavanta, kozmetik ve ilaç sanayinde yoğun olarak kullanılıyor.