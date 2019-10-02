360 milyon lira geliri artıracağız

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı için düzenlenen “13. Altın Üzüm ve Kültür Festivali” başladı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kuru üzüm pazarındaki yüzde 13’lük payımız ve yıllık 80 bin ton üretim ve ihracat miktarımız, ilçe ekonomisine her yıl ortalama 360 milyon lira katma değer sağlıyor” dedi. Saruhanlı’da 55 bin vatandaşa hizmet için yola çıktıklarını söyleyen Bilgin, vatandaşın refahı için çalıştıklarını belirtti. Festival kapsamında bugün Grup Peron 5, 4 Ekim Cuma akşamı ise Işın Karaca konser verecek. 5 Ekim Cumartesi günü de atlı cirit gösterisi ve değnek atılması gerçekleştirilecek.