39 çeşit leblebi

DENİZLİ’nin Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesi’ndeki 160 fabrikada, günde 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiliyor, 40’a yakın ülkeye ihraç ediliyor. 15 bin nüfuslu ilçenin tek gelir kaynağı olan leblebiler, Çorum’a bile gönderiliyor. Serinhisar’da bulunan 160 leblebi imalatçısı Türkiye’nin leblebi pazarının yüzde 80’inini, dünyanın da yüzde 65’ini karşılıyor. 39 çeşit üretilen leblebiler arasında çilekli, karpuzlu, yoğurtlu, böğürtlenli, çikolatalı, kakaolu, vanilyalı, şekerlemeli, ballı susamlı, haşhaşlı, Türk kahveli ve portakallı leblebiler ilgi görüyor.

RAMAZAN ÇETİN DHA