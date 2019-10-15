4.99 liraya halk süt

Bodrum Belediyesi, Karaova’da kırsal kalkınmaya destek olmak için “Bodrum Halk Süt” projesini başlattı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve başkan yardımcıları, günlük sütün tadına bakıp “Bodrum halkına hayırlı olsun” dedi. Başkan Aras, Halk Süt’ün Bodrum’da yaşayan 2-5 yaş arasındaki çocuklara da, ailelerin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi. Bodrum’un tarım alanı olan zengin Karaova coğrafyasının ilçenin geleceği olduğunu belirten Başkan Aras, şöyle konuştu:

Sırada yoğurt var

“Karaova gibi bir değer elimizde varken, orayı destekleyip, yerel üretimi artırmamız gerekiyor. Bu aldığımız sütler vatandaştan tedarik ediliyor ve vatandaş süt birliğine ellerindeki ürünü 1,80 liraya verirken biz 2.5 liraya alıyoruz. İşleyip 4.99 liraya tüketiciye ulaştırıyoruz. Sütle sınırlı kalmayacağız. Sırada yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak gibi Bodrum’un yerel üreticisinin ürettiği, yerel enstrümanların içinde olduğu ürünleri halkımızın tüketime sunacağız.”

İlk etapta toplam 49 bin 500 litre süt, Bodrum Belediyesi’nin Mahfel, Kumbahçe, Torba, Yalıkavak ve Turgutreis kafeteryalarında satışa sunulacak. Belediye’nin imkanlarıyla şişelenen Bodrum Halk Süt, bir sonraki aşamada, Bodrum’un tüm pazaryerlerinde ve her mahallesinde yine Bodrum Belediyesi’nin donanımlı süt dağıtım araçlarıyla satılacak.