04.09.2019 - 01:59
4 bin öğrenciye burs
Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek burs için başvurular başladı.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.