4 proje 4 ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi, jürisinde yerli ve yabancı uzmanların olduğu ‘En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda ‘kent’, ‘çevre’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘tarım’da 4 ödülle zirveye çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alanda düzenlenen ‘En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda dört ayrı projesiyle ödüle layık görüldü. ‘İzmirdeniz’, ‘Portakal Vadisi’, ‘Gürçeşme Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi’ ve ‘Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ projeleriyle farklı kategorilerde birincilik kazanan Büyükşehir, en çok ödül alan kent olarak, 19 Temmuz’da ABD’de düzenlenen törene damga vurdu.

‘Kalp gibi atan şehir’

Büyükşehir Belediyesi, En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Konseyi’nden kent uzmanlarının oluşturduğu yarışma jürisinin yaptığı değerlendirmeye göre dört ödülün sahibi oldu.

19 Temmuz 2019’da Dallas kentinde düzenlenen sempozyumun galasında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, “Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ana hedefi, İzmir’in refahın geliştiği ve bu refahın kent genelinde adil şekilde paylaşıldığı bir dünya şehri olmasıdır. Bu ana hedef doğrultusunda, bütün çalışmalarımız ve belediyemizin stratejik planı, Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir gelişme hedefini eksiksiz kapsıyor. Bu durum, İzmir’in dünyayla bütünleşmesini hedef ölçeğinde sağlamakla birlikte, İzmir’i uluslararası ortaklıklar ve yatırımlar için ayrıcalıklı bir çekim noktası haline getiriyor” dedi. Projelerin İzmir için hayalini kurdukları üst hedefe hizmet ettiğini kaydeden Şahin, “O hedef de İzmir’in refahının artması ve şehrimizin tüm bölgelerine eşit dağılması; böylelikle İzmir’in Akdeniz çanağında yeniden kalp gibi atan bir dünya şehri olması” vurgusunu yaptı.

Dikkat çeken projeler

Mavişehir-İnciraltı Kent Ormanı arasındaki 40 kilometrelik kıyı şeridinin tasarımla yenilendiği İzmirdeniz Projesi, vatandaşların denizle ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Gürçeşme Doğa Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi projesi, kent merkezindeki en büyük ve nitelikli yeşil alanlardan biri olan eski huzurevi arazisini korumayı hedefliyor. Portakal Vadisi projesi de, Buca’da 200 bin metrekare alanı, kent parkı haline getiriyor.